Calendario basket oggi orari Olimpiadi 2024 | programma quarti di finale tv streaming

(Di martedì 6 agosto 2024) Si entra nel vivo del torneo dimaschile alledi Parigi! Mandata in archivio la fase a gironi sono inmartedì 6 agosto idiche definiranno le quattro squadre semifinaliste della kermesse a Cinque Cerchi. S’incomincia alle 11:00 con la sfida tra Germania e Grecia, con i tedeschi campioni del Mondo che hanno chiuso il girone B con tre vittorie in altrettante partite – compresa quella contro la Francia padrona di casa – mentre la Nazionale di coach Vasillis Spanoulis è passata come una delle due migliori terze, complice un solo successo nell’ultima giornata contro l’Australia. Alle 14:30 toccherà proprio agli Aussie scendere in campo contro la temibile Serbia di Nikola Jokic, che ha completato la prima fase nel gruppo C al secondo posto dietro solo agli Stati Uniti detentori del titolo olimpico.