Al Mariani tra Kurt e Marcello

(Di martedì 6 agosto 2024) Prime anticipazioni sulla nona edizione di Soundscreen Film Festival, tra gli eventi di interesse nazionale riconosciuti dal MiC - Ministero della Cultura: dal 23 al 29 settembre, presso lo storico Cinemaa Ravenna, un’intera settimana di eventi dedicati al rapporto tra immagini in movimento e musica. Il cartellone 2024 pone l’accento sulle esclusive proiezioni del Concorso Internazionale per Lungometraggi e gli originali Eventi Satellite - i classici del cinema muto sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana. A fianco, il Concorso Internazionale per Cortometraggi, SoundscreenER - lo spazio con ospiti in sala, dedicato alle produzioni emiliane-romagnole - che già prevede la proiezione dell’emozionante documentario ‘Arrivederci Berlinguer!’ di Michele Mellara e Alessandro Rossi, le anteprime e gli omaggi.