Accoltellamento in Centro | Scontro tra Giovani Stranieri Un Arresto e un Latitante

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 6 agosto 2024) Pescara - Un altro episodio di violenza ha scosso ilcittadino, evocando tragici ricordi del passato. Un ragazzo di 21 anni, di origine brasiliana, è stato accoltellato in via Parini, nei pressi di Piazza Salotto, in un presunto regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Il Fatto L'incidente è avvenuto sotto i portici che si affacciano su via Fabrizi, quando il giovane è stato aggredito da due coetanei. Rispetto al drammatico caso del 17enne Thomas, accoltellato a morte da altri minorenni, questa volta è stato inferto un solo colpo, che non si è rivelato fatale. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato fuori pericolo. Gli Aggressori La polizia è riuscita a bloccare uno dei due aggressori, mentre il presunto accoltellatore è ancora in fuga.