Villa Fiorita non va in vacanza La guida ai servizi che restano attivi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Anche quest’annomanterràtutti i principalinel corso dell’estate. "Ci siamo anche nel mese di agosto - afferma Valter Giovannini, direttore generale della clinica pratese - per andare incontro alle esigenze di chi rimane in città e, soprattutto, per garantire alle persone più fragili un’assistenza completa durante l’estate. Per fare questo - continua Giovannini - concentreremo le nostretà nella sede principale di via di Cantagallo, un fatto che ci permetterà di azzerare o quasi i giorni di sospensione e di mantenere totalmente inalterati i nostri elevatissimi standard". In particolare, saranno garantite tutte le prestazioni diagnostiche come analisi del sangue, ecografie, radiografie, oltre alle visite mediche specialistiche, sia in convenzione sia in regime privato.