Triathlon calendario Olimpiadi 2024 oggi | orari 5 agosto tv streaming italiani in gara

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si va a concludere il programma delper quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi. Dopo le gare individuali disputate nella giornata di mercoledì, quest’si tornerà in azione per la prova della staffetta mista che, come detto, farà calare il sipario sulla kermesse con i Cinque Cerchi per questo sport. Le formazioni al via della: 1 Gran Bretagna: Alex Yee Georgia Taylor-Brown Samuel Dickinson Beth Potter. 2 Germania: Tim Hellwig Lisa Tertsch Lasse Lührs Laura Lindemann. 3 Francia: Pierre Le Corre Emma Lombardi Léo Bergere Cassandre Beaugrand. 4 Nuova Zelanda: Hayden Wilde Ainsley Thorpe Dylan McCullough Nicole Van Der Kaay. 5 Australia: Luke Willian Natalie Van Coevorden Matthew Hauser Sophie Linn. 6 Svizzera: Max Studer Julie Derron Simon Westermann Cathia Schär. 7 Stati Uniti: Seth Rider Taylor Spivey Morgan Pearson Taylor Knibb.