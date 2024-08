Tragico scontro a Gaeta muore il 30enne Vincenzo Federico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024), un trentenne originario di Napoli ma residente a Formia, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale lo scorso sabato, 3 agosto 2024. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, nei pressi del centro commerciale diera in sella al suo scooter Piaggio Beverly quando è avvenuto lo schianto con una Opel Mokka. L’auto, guidata da un settantaquattrenne di, stava uscendo da via Montebello e girando in direzione Formia. Loè stato violentissimo, eè stato sbalzato dalla sella del suo scooter, finendo sull’asfalto. Il traffico sul lungomare Caboto a quell’ora era intenso, complicando ulteriormente la situazione.