The Legend of Zelda | Echoes of Wisdom – Un nuovo trailer ci presenta i luoghi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nella giornata di oggi, Nintendo ha pubblicato sui propri canali unvideo riguardante Theofof. In questo primo video di approfondimento, veniamo a conoscenza deiche potremo esplorare nella nuova avventura ambientata su Hyrule che, vi ricordiamo, vedrà per la prima volta la principessacome protagonista del gioco. Dopo il primo, vi avevamo esposto le nostre considerazioni che, in parte, sembrano essersi rivelate errate. Quello che abbiamo scoperto Grazie a quest’ultimo, abbiamo appreso che vedremo alcunifamiliari come il Deserto Gerudo, il villaggio Calbarico, il Vulcano Oldin e la Giungla di Firone. Abbiamo anche scoperto le razze che andremo a trovare all’interno del gioco, vedremo nuovamente Gerudo, Goron, Deku e Zora.