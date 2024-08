Terza categoria Il Maiolati United ai nastri partenza | presentata la squadra al Colle Celeste

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Presente il Sindaco Tiziano Consoli. Il presidente Pierluigi Ruggeri soddisfattoSPONTINI, 5 agosto 2024 – Si comincia a far girare le gambe anche all’ombra del. E’ partita con la tradizionale cena nel parco spontiniano la stagione 2024-25 del, impegnato nel campionato di, alla presenza di vari ospiti tra cui il sindaco diSpontini, Tiziano Consoli. Ai comandi della nuova guida tecnica, affidata al tandem Cristiano Buselli e Luca Cesaroni, rimane per gran parte invariato il gruppo che nella scorsa stagione ha disputato nel complesso un discreto campionato, considerando anche la rovinosa retrocessione della stagione 22-23 e il progetto di fusione con il Pianello Calcio, poi rivelatosi in fin dei conti positivo.