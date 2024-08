Soldi facili il retroscena Comune e Pescheria | le regole ’dimenticate’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) e Antonella Marchionni Non tutte levengono imposte dall’alto. Alcune sono quelle che ci auto-imponiamo e che chiediamo a noi stessi di rispettare. Stessa cosa fanno gli enti, e ile la Fondazionenon sono da meno. Scrivono i regolamenti e chiedono a loro stessi di rispettarli. Nella storia degli affidamenti "allegri" alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare anche questo aspetto riveste un’importanza centrale. Alla luce della documentazione (ancora parziale) che abbiamo ricevuto dietro nostra richiesta, riguardante gli oltre 556mila euro stanziati per incarichi più disparati alle due associazioni di via Pastrengo, siamo andati ad esaminare la regolamentazione interna degli enti.