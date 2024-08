Sogno Chiesa per Lotito | trovata anche la soluzione per l’ingaggio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Per Federicoc’èun’ipotesi che lo porterebbe alla Lazio: è ildi mercato di ClaudioIl mercato in entrata del Napoli è bloccato dalla mancata cessione di Victor Osimhen. La clausola rescissoria di 130 milioni di euro non è stata, almeno fin qui, pagata da nessuno. Uno dei possibili obiettivi per il club partenopeo era Federico, ma i costi onerosi della trattativa hanno frenato tutto, a maggior ragione senza cessioni. Servono almeno 25-30 milioni per accontentare la Juve, mentre il giocatore chiede uno stipendio molto alto, intorno ai 5,5 milioni. E senza cessioni, il Napoli non può permettersi di aggiungere un giocatore così prestigioso alla già folta batteria di esterni offensivi. Si sta parlando tanto di Inter, con Marotta e Ausilio che però vorrebbero approfittare di un suo arrivo a parametro zero l’anno prossimo.