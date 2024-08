Scopri i must-have di Trust per campeggio e viaggi on the road

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 5 agosto 2024) Desideri un’estate piena di movimento e avventura? Per chi ha deciso di passare qualche settimana ino semplicemente di fare un tour on thesenza una meta precisa,ha selezionato cinque accessori imperdibili dal suo catalogo Questi oggetti sono ideali per iatori più avventurosi e audaci. Caricatori solari, altoparlanti wireless, zaini tecnici e molto altro ancora saranno i compagni perfetti per affrontare ogni situazione e restare sempre connessi! Accessori essenziali per un’estate avventurosa CARICATORE DA TAVOLO Compatto ma potente, il caricatoreMAXO offre elevate prestazioni grazie alla tecnologia GAN. Con una potenza di 240 W e quattro porte USB-C, può ricaricare contemporaneamente laptop, tablet, telefono e altri dispositivi. Realizzato con il 50% di plastica riciclata, combina praticità e sostenibilità. Prezzo: €109,99.