Scontro tra furgoni sull’autostrada A1 | uomo di 43 anni muore schiacciato tra le lamiere

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gravissimo incidente nella mattinata del 5 agostoA1 Milano-Roma. A seguito di unoviolentissimo tra due veicoli, uno dei mezzi è rimasto completamente accartocciato: morto il conducente, undi 43: l’impatto si è verificato attorno alle ore 6,00, all’altezza del Km 738+200, nel territorio di competenza del Comune di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.Leggi anche: Le si rompono le acque in autostrada: prima il terrore, poi ecco cosa succedeLeggi anche: Le lacrime devastanti di Tom Kim, campione di golf sudcoreano, solo ottavo in finale. Il risultato lo obbliga al servizio di leva Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono arrivati una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta , proveniente dalla sede centrale del Comando e la polizia stradale.