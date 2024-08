Paura in spiaggia a Fano | partoriente con le doglie viene soccorsa sotto l’ombrellone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – Era andata al mare ieri pomeriggio ai bagni n.5 tra Gimarra e Fosso Sejore. Ma c’era un particolare: la donna era incinta forse tra l’ottavo e nono mese di gravidanza. E infatti, alle 17.45, è arrivata la chiamata di soccorso al 118 per portare assistenza ad una donna che poteva partorire anche. Così si sono precipitati sul posto sia un’ambulanza via terra dasia da mare, con la idroambulanza chiamata Nettuno della croce rossa. Al momento dell’arrivo, la donna, sui trent’anni, italiana, appariva molto provata e sofferente in preda alle contrazioni tanto che il bambino rischiava di nascere. Essendo la zona dilibera con accesso non semplice dovendo passarela ferrovia, anche il soccorso ha richiesto particolari accortezze seppur la fretta di portare la donna in ospedale era d’obbligo.