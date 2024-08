Parigi 2024 Malagò | Un applauso a D’Amato ed Esposito immense

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Oltre i confini inviolabili c’è un nuovo orizzonte, disegnato con grazia e maestria. E ci sono loro, le regine della ginnastica artistica azzurra che tratteggiano la storia con le loro prodezze“.Così il presidente del Coni Giovannicommenta sui propri profili social il successo dell’Italia nella finale di ginnastica artistica. “A Parisè tripudio azzurro con l’oro di Alicee il bronzo di Manila, per un doppio clamoroso podio alla trave che vale le prime medaglie di sempre nella specialità. Uninfinito alle nostre fuoriclasse, ai tecnici e alla Federginnastica.”. Non manca l’entusiasmo per un altro oro, giunto poco dopo nello skeet: “La grandezza di due olimpionici che rinnovano il solenne impegno con i cinque cerchi, bissando in coppia a Parisl’oro di Rio 2016.