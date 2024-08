Olimpiade agrodolce Marini prova la riscossa | c’è la medaglia d’argento nella gara a squadre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Argento amaro per Tommasosulla pedana del Grand Palais di Parigi. Argento di squadra che rispecchia l’andamento della finale con il Giappone che nei momenti decisivi mette a segno le stoccate che gli permettono di arrivare sul gradino più alto del podio. "Solo" argento pere compagni. La tensione traspare dal viso dell’anconetano, l’inizio contro Shikine è difficile. Non è affatto una finale semplice da decifrare, per l’anconetano del Club Scherma Jesi e delle Fiamme Oro. Prima la tensione contro gli Usa in cui l’azzurro sfoga tutte le sue emozioni per l’accesso in finale dopo le delusioni di pochi giorni fa per laindividuale. Poi questa finale tesissima, con una tensione palpabile che si vive sugli spalti, dopo il bronzo francese, quanto a bordo pedana e sulla pedana stessa.