Meteo lunedì Italia tra sole e sporadici temporali

(Di lunedì 5 agosto 2024) PrevisioniLa situazione. Nella settimana che precederà il Ferragosto il centro motore delle perturbazioni si organizzerà in una prima fase tra Scozia e Islanda, poi successivamente si sposterà tra Scozia e Scandinavia. Questo nastro trasportatore manterrà in auge sul Mediterraneo un cuneo di alta pressione che avrà una matrice più calda, africana sul comparto iberico e una leggermente meno calda afro mediterranea sull’. Potremmo definirla un’estate classica nel tempo del cambiamento climatico. Poiché il campo barico sul nostro settore non sarà particolarmente elevato c’è da aspettarsi lo sviluppo nelle ore pomeridiane di qualche temporale di calore, generalmente sui rilievi alpini e appenninici, stimolato in una occasioni ma solo al Nord dal passaggio sull’Europa centrale di una perturbazione.