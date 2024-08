Malore nella notte per Perla Vatiero dopo la rottura | il gesto di Mirko Brunetti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 5 agosto 2024)sta vivendo momenti difficilissimilacon. Questo è quello che emerge dalla segnalazione arrivata a Deianira Marzano in cui una ragazza racconta cosa è successotra i due ormai ex fidanzati. Questo è quello che è emerso sui Perlettiche si sono lasciati: “Ti dico solo cheè daad Angri. Perchéstaha avuto una crisi. È stata malissimo.non ha esitato a raggiungerla.”rompe il silenzio e conferma la grave perditaha condiviso con i suoi seguaci un messaggio toccante su Instagram, spiegando le ragioni del suo silenzio digitale. “Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai,” ha scritto l’ex concorrente del GF, annunciando la triste notizia della scomparsa della sua zia.