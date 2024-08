Lyles è perfetto per essere il nuovo Bolt per Jacobs era un ruolo impossibile Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2024) Noahnon parla a vanvera. Non fa il “pagliaccio” insomma. Prima promette, scrive il, poi “quasi come se stesse cercando di trasformare la visione in realtà la consegna, con i dettagli e le viti per incassare gli assegni che le sue parole hanno già scritto per lui. E nel tempo che ti serve per leggere questo paragrafo, diventa il campione olimpico dei 100 metri”. “Ilre indiscusso dello sprint maschile è una specie di genio tormentato, un fan di manga e anime a cui piace dipingersi le unghie e gli skateboard, che ha menzionato il suo terapista nella sua conferenza stampa, che capisce meglio di chiunque altro che la gloria e la disperazione sono fondamentalmente due metà di un tutto.