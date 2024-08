LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la semifinale dalla piattaforma femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 Triplo e mezzo avanti carpiato non eccezionale di Biginelli che ottiene 54.00 punti. 15.00 SI PARTE! 14.59 Pronta Maia Biginelli, la prima atleta al via che inaugurerà la. 14.57 La lista di partenza dellaolimpica10 metri. 1 BIGINELLI Maia ITA 9 JUN 2003 277.00 2 SCHNELL Delaney USA 21 DEC 1998 278.15 3 ARAI Matsuri JPN 18 JAN 2001 280.65 4 PRAASTERINK Else NED 10 MAR 2003 281.60 5 GARCIA NAVARRO Anisley CUB 19 JAN 2002 283.00 6 WU Melissa AUS 3 MAY 1992 285.20 7 CARVAJAL Ana ESP 3 SEP 2006 285.608 JODOIN di MARIA Sarah ITA 3 JAN 2000 286.10 9 KIM Mi Rae PRK 7 APR 2001 287.70 10 COLE Ellie AUS 16 SEP 2006 290.00 11 TOULSON Lois GBR 26 SEP 1999 299.60 12 WASSEN Christina GER 12 JAN 1999 303.20 13 AGUNDEZ GARCIA Gabriela MEX 4 AUG 2000 306.