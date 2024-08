LIVE – Francia-Egitto 3-1 semifinali Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ladi, match valido per ledel torneo di calcio maschile alledi. Allo stadio Groupama di Lione si sfidano le formazioni Under 23 dei padroni di casa di questa Olimpiade, i quali hanno eliminato l’Argentina, e l’, vera e propria sorpresa del torneo. In palio l’accesso alla finale per l’oro olimpico. L’appuntamento è alle ore 21 di lunedì 5 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta di, sfida del torneo maschile di calcio alledi