Incidente in piscina per Zac Efron la corsa in ospedale e come sta adesso

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una vacanza in Europa ha preso una piega inaspettata per Zac, noto attore americano. Dopo settimane trascorse tra St. Tropez, Mykonos e infine le Baleari,è stato ricoverato ina Ibiza a seguito di unin. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, lasciando fan e seguaci preoccupati per le condizioni dell’attore. ZacinL’è avvenuto mentre Zacsoggiornava in una villa a Ibiza con alcuni amici. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, l’attore è stato soccorso nelladella villa venerdì sera. La notizia del ricovero ha subito allarmato i fan, ma il portavoce diha assicurato che si trattava di un “lieve”, senza però fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. Il sito TMZ ha riferito cheha trascorso una notte inper controlli e cure.