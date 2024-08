In Sicilia due giovani chef nomadi cucinano in giro per l' isola con le loro mamme

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 agosto 2024) Energia,nità e stile da vendere. Dal ritorno indopo anni a Londra, all'incontro con le tradizioni dell’entroterrano, Giuliana Pucci e Salvuccio "Buccio" Cappello hanno trasformato lapassione per la cucina in un progetto di vita: «Vogliamo raccontare e condividere tramite il cibo i nostri ricordi», raccontano al Gambero Rosso. Ricordi che sono radicati nell’infanzia, nella terra e nel mare della. Così inizia il racconto di dueche, dopo aver vissuto dieci anni fuori casa, hanno deciso di tornare nellaterra natale, per riscoprire le proprie radici e farle rivivere attraverso la cucina. «Abbiamo lasciato laperché ci sentivamo stretti, ma più eravamo lontani, più sentivamo il bisogno di tornare e capire davvero le nostre radici», spiega Giuliana.