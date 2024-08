Ginnastica artistica oro e bronzo a Parigi per D’Amato ed Esposito Battuti Usa e Cina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Giornata storica per l’Italia nella. Alice(punteggio 14,333) conquista la medaglia d’oro nella prova alla trave, la più tecnica e difficile della. Al terzo posto l’altra azzurra, la giovanissima Manila(punteggio 14,000). Medaglia d’argento per la cinese Zhou Yaqin che è caduta durante la sua prova. Grande delusione per l’errore di Simone Biles incappata in un errore clamoroso che l’ha spinta fuori dal podio in una prova che la vedeva grande favorita. Le azzurre erano state capaci anche di conquistare l’argento del concorso completo a squadre. Per la spedizione italiana si tratta di un risultato che va oltre le più rosee previsioni e che proietta il movimento azzurro tra le grandi potenze del settore. L'articolo, oro eperedUsa eproviene da Ildenaro.it.