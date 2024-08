Fulmine Colpisce Tre Donne in Spiaggia ad Alba Adriatica | Testimoni Raccontano il Panico

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Teramo - Tragedia in: una donna è in coma e altre due ferite gravemente Attimi di terrore si sono vissuti ieri sulladi, in provincia di Teramo, quando unha colpito treche passeggiavano lungo la riva. Il tragico evento è avvenuto nel tratto dilibera tra il Piccolo Chalet e i Caraibi, nella zona sud di, quasi al confine con Tortoreto. La dinamica dell'incidente Secondo i, la tragedia si è consumata rapidamente, accompagnata da un boato assordante e dalle grida didelle persone presenti sulla. Tra i primi a intervenire per prestare soccorso c'è stato l’ex sindaco di, Francesco Giovannelli, attualmente proprietario di uno stabilimento balneare nelle vicinanze. Le trecolpite si trovavano a passeggiare lungo la riva quando ille ha raggiunte.