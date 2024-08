D’Aversa | Esposito ha qualità enormi e può ancora migliorare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024)dopo l’amichevole persa 2 a 0 contro la Sampdoria per i gol di Coda e Benedetti in amichevole, in un’intervista ha parlato di Sebastiano. GRANDI– Robertodopo l’amichevole persa contro la Sampdoria ha parlato del suo Empoli, soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni di Sebastianoarrivato dall’Inter: «Lui ha delle. Parlo anche del carattere per esempio, poi è chiaro che devesull’aspetto fisico a livello di lavoro. Ci auguriamo che possa determinare per leche ha, che forse neanche lui sa di avere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «hae può!») © Inter-News.