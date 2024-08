D’Amato-Esposito è storia a Parigi 2024! L’elogio dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Doppietta storica acon l’oro di Alicee il bronzo nella stessa gara di Manila. L’Italia trionfa della ginnastica artistica. E l’Inter elogia le due atlete. IMPRESA – Meravigliose Alicee Manila. Rispettivamente oro e bronzo nella ginnastica artistica su trave. Una doppietta dell’Italia storica che rende orgoglioso un intero Paese. L’Inter si aggiunge ai grandi elogi attraverso un post sul proprio account X. Il club nerazzurro sottolinea l’impresa storica: “DOPPIETTA STORICA! Prestazione incredibile alla trave per le ragazze della ginnastica artistica! Oro ad Alicee bronzo per ManilaBRAVISSIME”. Suona l’inno italiano in quel die si tratta dell’ottava medaglia d’oro per l’Italia in questa Olimpiade.