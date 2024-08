CYGNI | All Guns Blazing la recensione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gli sparatutto a scorrimento, altrimenti detti anche shoot’em up, hanno fatto la storia degli arcade. Le sale giochi ai tempi d’oro ne avevano sempre almeno uno. Come ci si può dimenticare di 1942 e After Burner? Per non parlare di DonPachi o, guardando ai titoli a scorrimento orizzontale, capolavori come G-Darius, R-Type e Einhänder su PlayStation. È un genere di altri tempi, ma che vive come una nicchia eterna, che non stanca mai. Lo sanno bene anche gli sviluppatori di: All, titolo in uscita su PlayStation 5, Xbox Series XS, Steam ed Epic Games Store. Pubblicato da Konami, questo sparatutto a scorrimento verticale proviene dal piccolo team scozzese KeelWorks. Due fratelli e un loro zio si sono cimentati nella produzione di questa piccola gemma, tra colonna sonora, cutscene cinematografiche e design. Una scommessa? Forse sì.