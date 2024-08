Crollo dei mercati globali | paura di recessione e scetticismo sull' IA

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 agosto 2024) È arrivato. Da mesi la domanda era se e quando sarebbe finita la corsa delle borse. E con l’arrivo di agosto eccoci. Dopo il venerdì nero oggi la settimana è iniziata con l’Asia in profondo rosso. L’indice giapponese, il Nikkei, ha perso il 12,4%. Mai così male dal 19 ottobre 1987. E in Europa non va molto meglio, a partire da un -4% in inizio giornata a Milano. A pesare suici sono diversi fattori. Laconcreta di unanegli Stati Uniti e i venti di guerra dal Medioriente. Ma anche lo, crescente, nei confronti della corsa all’intelligenza artificiale da parte delle Big Tech. Venerdì era cominciato tutto con Tokyo che lasciava sul terreno il 5,8%. Poi è stata la volta delle Piazza Europee. Tutte negative a fine giornata e con Piazza Affari a -2,55%, la peggiore.