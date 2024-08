Casa Istat | nel 2023 compravendite immobiliari -81% -271% mutui

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (askanews) – Nelil mercato immobiliare, con 933.919 convenzioni notarili di compravendita, registra un andamento in ribasso rispetto all’anno precedente (-8,1%). La flessione interessa il settore abitativo (-8,9%), con variazioni negative superiori alla media nazionale al Centro (-11,6%) e nel Nord-ovest (-11,3%); più lieve il calo nel Nord-est (-8,4%) e al Sud (-6,2%), mentre le Isole rimangono sostanzialmente stabili (+0,4%). Il settore economico cresce complessivamente del 6,8%, trainato dal Nord-est (+12,0%); l’espansione è più moderata nelle altre aree territoriali: +7,2% Isole, +6,2% Sud, +5,8% Nord-ovest e +2,9% Centro. Lo rende noto l’. Le convenzioni notarili per, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (308.910 nell’anno) sono in calo del 27,1% rispetto al 2022.