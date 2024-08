Calciomercato Milan Geoffrey Moncada affonda il colpo per il vice Maignan Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 5 agosto 2024), il direttore dell’area tecnicaprepara l’affondo per ilchi è Il direttore dell’area tecnica delsta preparando l’affondo per il, che prenderà il posto di Marco Sportiello, che si è infortunato durante la tournée americana e dovrà stare ai box per almeno 2/3 mesi. Si tratta di Simone Scuffet, portiere italiano classe 1996 di proprietà del Cagliari. Fin da subito il suo nome sembrava il favorito. Adesso, con il passare dei giorni arrivano conferme. Il 28enne è, infatti, molto utile anche per le liste, visto che è italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, il Diavolo è molto vicino a chiudere ilper il portiere classe 1996, che diventerà, così, il, almeno fino al rientro in campo di Sportiello.