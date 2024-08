Avanti Veloce – Viaggio nell’ADHD il nuovo podcast original RaiPlay Sound

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) “”, disponibile dal 5 settembre il nuovo podcast originalche indaga il disturbo del neurosviluppo ADHD Arriva giovedì 5 settembre “”, ilprodotto da VOIS, a cura di Gianpiero Kesten, tra i podcaster più seguiti d’Italia, che indaga il disturbo del neurosviluppo ADHD. Sono 7 gli episodi in cui ci si interroga sul concetto di normalità, di una società spesso omologante e spaventata da ciò che si muove seguendo percorsi non tracciati. E come una diagnosi positiva possa cadere come un macigno e allo stesso tempo rispondere a milioni di questi che per anni non hanno avuto risposta.