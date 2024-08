Anche telemedicina e Fab working nel nuovo integrativo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’82% DEI NEOPAPÀ ha usufruito di ‘Nestlé baby leave’, il congedo di 3 mesi retribuito al 100% introdotto dall’azienda a partire dal 2022 per i propri dipendenti in Italia. Questi numeri spiccano come un esempio positivo rispetto alla reale situazione del nostro Paese. Secondo gli ultimi dati Inps, infatti, il 64% dei neopapà sceglie di usufruire dei 10 giorni di congedo previsti dalla legge. Ciò dimostra che c’è spazio per superare i retaggi socioculturali che tuttora investono neogenitori e datori di lavoro. Il Gruppo Nestlé è stato il primo in Italia, nel 2012, a prevedere due settimane di congedo di paternità e, dieci anni dopo, ha continuato a dimostrare di essere un apripista nelle politiche di welfare aziendale e nelle misure di supporto della genitorialità.