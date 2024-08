Alle origini dell’imperialismo americano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago – Spesso si parla (giustamente) della politica estera degli Stati Uniti utilizzando formule come “imperialismo a stelle e strisce” e simili. Malgrado la correttezza di tali formule, spesso i problemi iniziano quando si ricercano ledel fenomeno in questione. Nella vulgata comune l’inizio delle pretese di dominio degli Usa sul mondo va fatta risalire alla seconda guerra mondiale, la quale, effettivamente, ha consacrato gli Stati Uniti a superpotenza mondiale, anche se in quel momento rivaleggiante con l’Unione Sovietica. Se, da un lato, è assolutamente vero che la vittoria nel secondo conflitto mondiale è il momento di imposizione definitiva su una fetta consistente del mondo del dominio militare, economico e culturale, dall’altro sarebbe un errore grossolano credere che questo avvenga di punto in bianco nella prima metà del ‘900.