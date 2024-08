Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 19.20 SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAINICA NEI DUE SENSI DI MARCIA A TORVAIANICA SI RALLENTA IN VIALE DANIMARCA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE CODE AD APRILIA ALTEZZA STATALE PONTINA DIREZIONE APPIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PERCORRENDO VIA CASILINA A SAN CESAREO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFIOC ALTEZZA VIALDE DEI CEDRI NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral