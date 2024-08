Tabellone WTA Toronto 2024 | Cocciaretto unica azzurra al via Gauff e Sabalenka prime favorite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Nella notte è stato sorteggiato ildel WTA 1000 di, tradizionale appuntamento che va in alternanza sia rispetto a Montreal che al torneo maschile, che si tiene sempre nell’opposta sede rispetto all’evento femminile. Fino a qualche anno fa era stato istituito il concetto di virtual combined, sincronizzando gli orari dell’una e dell’altra parte, poi ci si è resi conto che la questione non aveva ragion d’essere. Diverse le rinunce di spicco, a partire da Iga Swiatek, Elena Rybakina e Jasmine Paolini. Se la polacca e l’italiana hanno un evidente motivo che si chiama Parigi(e, anzi, la toscana è ancora nella capitale francese), per la kazaka continuano evidentemente gli stessi problemi che le hanno impedito di giocare anche la rassegna a cinque cerchi.