Spaccio di droga a Cuneo | arrestate in flagranza 11 persone

(Di domenica 4 agosto 2024) Un blitz antiè scattato aad opera della Questura, frutto di un’articolata operazione avviata nel settembre 2023. L’operazione si è conclusa con l’arresto indi 11e il deferimento all’autorità giudiziaria di ulteriori 18, per la maggior parte di origine straniera. La Squadra Mobile della Polizia, grazie a mesi di indagini, ha assestato un duro colpo allodi. Nel blitz sono stati sequestratri di più di 300 grammi di crack e cocaina, in aggiunta ad altre sostanze da taglio, come il mannitolo, che avrebbero prodotto oltre 2.500 dosi destinate alle piazze dicittadine, con un giro d’affari stimato in oltre 50 mila euro.