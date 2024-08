Scuola il dilemma che strozza i precari | prendere lo stipendio o l’abilitazione utile ai concorsi? Appello perché cambino le regole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Migliaia di insegnanti nei prossimi giorni dovranno decidere se scegliere di avere loper un anno oall’insegnamento per accedere ai. A lanciare unal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sono i tanti docenti che da tempo lavorano con le Gps (Graduatoria provinciale supplenze) e che ora puntano a entrare in ruolo. Ma per farlo sono costretti a un corso abilitante di formazione, corrispondente a sessanta Cfu (Crediti formativi universitari), che, allo stato attuale, devono effettuare entro novembre. Tempi troppo stretti che mettono in difficoltà i docenti che a questo punto per poter effettuare 180 ore da svolgere in un mese e mezzo non potrannola cattedra. Da qui la richiesta al ministerodiluisca i tempi dei corsi per nonre i partecipanti.