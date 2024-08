Piogge violente e tifoni devastanti in arrivo | la spiegazione degli scienziati

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 4 agosto 2024) Gliavvertono la popolazione mondiale, il cambiamento climatico rischia di scatenare delle pericolosissime tempeste tropicali La fine del caldo in alcuni Paesi non è stata una buona notizia come potrebbe sembrare. Taiwan, le Filippine e poi la Cina sono state colpite la scorsa settimana da quello che sembrerebbe essere il tifone più potente dell’anno. Scuole, aziende e mercati sono stati chiusi. La velocità dei forti venti che hanno colpito queste Nazioni raggiungeva i 227 chilometri orari, costringendo il governo cinese a evacuare centinaia di migliaia di residenti sulla costa occidentale. Un cambio di clima drammatico e che ha fatto rimpiangere le elevate temperature che stanno, invece, piegando tutta l’Europa centrale. Gliallertano la popolazione mondiale (Pixabay) – Notizie.comQueste tempeste non sarebbero però casuali.