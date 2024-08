Parigi2024 Errani Paolini sono d' oro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 19.26 Storico oro per l'Italia nel tennis alle Olimpiadi di Parigi. Sarae Jasminebattono le russe sotto sigla Atlete Individuali Neutrali Andreeva e Shnaider. Un sudato 2-1 al super tiebreak, con parziali 2-6 6-1 10-7 Nel primo set, le azzurre subiscono il break al 4° e all'8° gioco e cedono 2-6 Riscatto nella seconda partita, quando strappano il servizio alle avversarie al 1°, 5° e 7° gioco per il 6-1 in 35'. Al tiebreak,il successo arriva al primo match point, con una medaglia meritata.