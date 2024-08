Parigi 2024 tennis | l’Italia sogna il primo oro della sua storia con Errani Paolini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo un digiuno durato 100 anni esatti, con Lorenzo Musetti che è tornato a regalare alitaliano una medaglia olimpica che mancava da1924 con Uberto de Morpurgo, oggi sullo Chatrier si scrive ulteriormente la. Per la prima volta,è infatti approdata in una finale per l’oro euna medaglia che non ha mai ottenuto da quando si disputano le Olimpiadi. Le osservate speciale sono Sarae Jasmine, che circa due mesi dopo la finale raggiunta al Roland Garros sono arrivate all’atto conclusivo anche ai Giochi Olimpici. Il percorso del duo azzurro non è stato privo di insidie, già a partire dal secondo turno contro le francesi Garcia/Parry, battute in rimonta, ma Sara e Jasmine si sono confermate una delle migliori coppie in tabellone ed hanno conquistato con merito il pass per l’atto conclusivo.