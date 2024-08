Niente disinfestazione L’assessore lo spiega

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) "Non si può più fare". Stanca di ricevere lamentele e proteste per la mancanza di disinfestazioni contro l’invasione di zanzare,all’ambiente di Colle, Monica Sottili, mette la sordina alle polemiche descrivendo l’esplicito divieto regionale di ricorrere a questa pratica. "Laalla quale eravamo abituati non si può più fare, è vietata dalla Regione Toscana –– Gli interventi con trattamenti adulticidi sono espressamente vietati da una delibera della giunta regionale del 2022. Sia nelle aree pubbliche che in quelle private, questi trattamenti sono possibili solo in situazioni di emergenza sanitaria, se c’è una notifica di ‘malattia infettiva’, dopo un’attenta indagine ambientale ed entomologica e con l’autorizzazione del Dipartimento di prevenzione della Asl".