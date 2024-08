LIVE Cobolli-Korda ATP Washington 2024 in DIRETTA | l’azzurro va a caccia del primo titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Flavioe Sebastian, finale dell’ATP 500 di. Il tennista azzurro va adelin carriera nel circuito maggiore. L’italiano affronterà il ventiquattrenne della Florida che insegue il secondo successo in carriera dopo l’ATP di Parma del 2021. Dopo la delusione della mancata partecipazione ai Giochi Olimpiciha reagito da campione piazzando un grande risultato. Nel 500 dil’italiano ha sconfitto, nell’ordine, David Goffin (7-6, 6-3), Alejandro Davidovich Fokina (1-6, 7-6, 7-6), Alex Michelsen (7-5, 3-6, 7-6), ed infine Ben Shelton (4-6, 7-5, 6-3).ha sconfitto avversari dillo in un torneo importante e sul cemento dando buoni segnali per il prosieguo della stagione.