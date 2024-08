L' attrice di La doppia vita di Veronica e Film Rosso riceve un meritatissimo premio al Festival di Locarno E a noi si racconta con generosità figli neostar compresi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 4 agosto 2024) Primo pensiero di Irène Jacob appena saputo del Leopard Club Award aldi? «Siete sicuri che questo riconoscimento sia per me?», ride, con la sua grazia ineffabile. Ha lavorato con registi supremi – dall’esordio con Louis Malle in Arrivederci ragazzi (1987) ai capolavori di Krzysztof Kie?lowski (Ladi, nel 1991, enel 1994) fino a Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Paul Schrader, Theo Angelopoulos – eppure è autenticamente stupita: misurata, sensibile e intelligente come i personaggi che interpreta.