La Metro 4 di Milano aprirà prima del previsto | quanto è costata al Comune

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 4 agosto 2024) Il sindaco diBeppe Sala ha confermato in una diretta social le indiscrezioni riguardo l’anticipazione dell’apertura del tratto della M4 ancora da completare, quello che dalla stazione di San Babila va fino a San Cristoforo, alla periferia sud ovest della città capoluogo della Lombardia. Un progetto costato miliardi di euro e che espande la rete di ferrovie urbane più grande d’Italia con un tratto che non passa direttamente per il centro e che promette di trasportare 86 milioni di passeggeri all’anno. Ilha però già pronto un nuovo prolungamento verso l’Idroscalo e la stazione di Segrate, futura hub per l’alta velocità nella zona orientale della cittàpolitana di