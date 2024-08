Inghilterra in fiamme Axel Rudakubana | chi è davvero il ragazzino ruandese killer di bambini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Nel Regno Unito si moltiplicano i focolai di protesta per l'aggressione all'arma bianca avvenuta lunedì scorso in un centro vacanze di Southport, città costiera a nord di Liverpool. L'attacco ha provocato la morte di tre bambine di sei, sette e nove anni. Dopo l'arresto dell'aggressore, un diciassettenne di origini ruandesi,, gruppi di manifestanti vicini all'ultradestra, tra cui l'English Defence League, l'organizzazione anti-islamista fondata dallo scrittore e agit-prop Tommy Robinson, si sono radunati in varie città del Regno Unito per esprimere la loro rabbia, scontrandosi con le forze dell'ordine. L'epicentro dei “riots” è stato Sunderland, nell'nord-orientale, venerdì sera.