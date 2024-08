Il teorema delle toghe Le parole di Mollicone scatenano gli insulti di Pd e Bonelli | Meloni caccialo o fai lo struzzo?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) "La presidente del Consiglio ha detto una cosa ovvia: le sentenze hanno rilevato la matrice neofascista". Vanno "certamente" rispettate "ma bisogna capire se le sentenze hanno rispettato le garanzie processuali. Qualsiasi tecnico superpartes lo confermerebbe. Si cerca di creare uncome è accaduto a Berlusconi per decenni facendolo diventare addirittura il referente della mafia". Intervistato da La Stampa Federico, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione cultura alla Camera, difende Giorgiadalle critiche di Paolo Bolognesi sulla strage di Bologna e, "avendo letto tutte le carte", punta il dito sui giudici che hanno scritto le sentenze. Elly Schlein ha accusatoe Fdi di "vittimismo". "Schlein - ribatte- non ha cultura politica né conosce la storia politica nazionale, essendo cresciuta per lo più all'estero".