Il Tenda Summer School saluta attori si diventa nell’oasi della Garzaia | Per i giovani una bella esperienza

(Di domenica 4 agosto 2024) Piccolicrescono alche si è concluso l’altro ieri a Codigoro,dietro l’ex zuccherificio Eridania. Un luogo nel quale una ventina di ragazzi fra i 7 ed i 12 anni, provenienti principalmente da Codigoro ma anche da Mesola e Jolanda di Savoia, da un’idea dell’attore ferrarese Stefano Muroni hanno potuto apprendere la didattica teatrale attraverso il gioco e grazie ad alcune educatrici. Sabrina Bulgarelli dice: "Un grazie speciale al Comune, ai genitori per aver permesso ai loro figli di vivere questa. La mia ammirazione alle educatrici Flaminia e Francesca e all’animatrice Ludovica che sono sempre riuscite a trovare il modo di arrivare dritto al cuore di ogni giovane "attore". c. c.