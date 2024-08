Graziani | Inter squadra da battere ha solo una concorrente! Carboni? Giusto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024)trova pochi avversari per l’, in vista della stagione che inizierà fra tredici giorni con l’avvio della Serie A. L’ex attaccante,venuto a Radio Sportiva, dà anche la sua sul passaggio dial Marsiglia. LE CARTE AL CAMPIONATO – Fra due settimane, a quest’ora, avremo già vissuto la prima metà della giornata inaugurale di Serie A. Campionato che Francescovede partire con unadavanti a tutte: «L’è più competitiva dell’anno scorso, almeno sulla carta. Assolutamente sì. Adesso qualche altra operazione in entrata per migliorare il valore della rosa lo faranno. Ho letto di Ricardo Rodriguez (che sta ormai per firmare con il Real Betis, ndr), però se ha la stessa fame con i nuovi acquisti potenzialmente competitivi l’non saràlada, ma sarà difficile toglierle lo scudetto.