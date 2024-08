Governo | Della Vedova ‘Giorgetti spieghi in aula nomine Mazzotta e Perrotta’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Giorgetti ha deciso un poco commendevole promoveatur ut amoveatur facendo nominare il Ragioniere Generale dello Stato BiagioPresidenteda lui controllata, pro tempore come Ministro del Tesoro, Fincantieri. Non un gran che da vedere come metodo: se non godeva piùsua fiducia come Ragioniere generale dello Stato, difficile capire come gli può andare bene come presidente di una delle più importanti, strategiche e delicate partecipate pubbliche”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto. “Giorgetti farebbe bene a spiegare questa decisione anche in Parlamento, come quella successiva, che sembra acquisita, di nominare al suo Daria Perrotta, attualmente alla guida dell?ufficio legislativo del suo ministero, il Mef.il perchè e il per come, posto che era nelle sue facoltà farlo, seppur in questo modo discutibile?.