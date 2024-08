Gilmour-Napoli nuova offerta al Brighton Tutto dipende da Gaetano I dettagli – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilprepara unaper Billydel. Il centrocampista scozzese è entusiasta dell’idea di trasferirsi in Serie A. Gianlucapotrebbe lasciare il club per far spazio al nuovo acquisto. Ilsta intensificando i suoi sforzi per rinforzare il centrocampo dopo l’amichevole contro il Girona, che ha evidenziato alcune lacune nella rosa di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo è pronto a fare unamossa per Billydelpronto a rilanciare perIl quotidiano riporta: “I principali movimenti di mercato sono attesi a centrocampo, reparto pronto ad accogliere Billy, lo scozzese di anni 23 che si è imposto come play ale che Conte conosce bene e che sa come inserire nella sua squadra”.